Mit dem Xbox Game Pass hat Microsoft ein Abomodell im Angebot, mit dem ihr diverse alte und neue Titel zum Festpreis zocken könnt. Monat für Monat gesellen sich frische Spiele dazu - und im Dezember dürft ihr euch offenbar auf einen echten Blockbuster freuen.

Noch hat Microsoft das Line-up an neuen Spielen für den Xbox Game Pass im Dezember noch nicht bekannt gegeben, allerdings meldete sich Larry "Major Nelson" Hryb bereits via Twitter zu Wort und lieferte einen ersten Hinweis: In dem gezeigten Video kommen rund um den Xbox Game Pass nach und nach Gears-of-War-Logos zum Vorschein, und zwar genau vier an der Zahl. Da die anderen Serienableger bereits Teil des Game Pass sind, lässt der Tweet von Major Nelson nur den Schluss zu, dass eben künftig auch das aktuelle Gears of War 4 dazu stoßen wird.

Wer viel zockt, für den ist das Abomodell durchaus einen Blick wert. Auf diesem Weg wurden zuletzt bereits Metal Gear Solid V, Resident Evil und Halo Wars ohne zusätzliche Kosten verfügbar gemacht.