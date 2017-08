Xbox One

Inhaber einer Xbox One dürfen sich pünktlich zum Wochenende wieder über ein neues kompatibles Xbox-360-Spiel freuen. Dieses Mal kommt ein echter Klassiker der namhaften Shooter-Reihe Battlefield auf der aktuellen Heimkonsole an.

Microsoft erweitert in Zusammenarbeit mit Drittherstellern sein Line-up an abwärtskompatiblen Xbox-360-Spielen auf der Xbox One weiter. Nun wurde verkündet, dass mit Battlefield: Bad Company ein echter Shooter-Klassiker des prominenten Franchise von Electronic Arts seinen Weg auf die aktuelle Heimkonsole findet.

Battlefield: Bad Company wurde bereits 2008 von DICE für PS3 und Xbox 360 veröffentlicht und spielt in einer alternativen Zukunft, in der sich Russen und Amerikaner einen Krieg liefern. Ihr übernehmt die Rolle von Preston Marlowe, einem neuen Soldaten in der Bad Company, der seine erste Mission im neuen Team bewältigen muss.

Das Sequel Battlefield: Bad Company 2 war bereits früher in diesem Jahr mit der Xbox One kompatibel geworden. Früher in dieser Woche wurden bereits Metal Gear Rising: Revengeance und ScreamRide für die Xbox-One-Abwärtkompatibilität angekündigt.