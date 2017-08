Xbox One

Nachdem es zuletzt an dieser Front etwas ruhiger wurde, hat Microsoft nun wieder zwei neue Spieleklassiker für die Xbox 360 angekündigt, die jetzt auch auf der Xbox One dank des Abwärtskompatibilitäts-Features spielbar sind.

Larry "Major Nelson" Hryb, Xbox Live Director of Programming, hat mal wieder zu geschlagen und sich in Sachen Abwärtskompatibilität zu Wort gemeldet. Demnach dürfen sich Gamer auf der Xbox One über gleich zwei neue unterstützte Titel freuen.

Da wäre zunächst einmal Metal Gear Rising: Revengeance, ein Spin-Off der bekannten Metal-Gear-Reihe. Das Spiel war ursprünglich am 19. Februar 2013 für PS3 und Xbox 360, später dann in 2014 auch für den PC erschienen. Für die Entwicklung zeichnete Platinum Games verantwortlich.

Der zweite kompatible neue Titel ist Screamride, eine Vergnügungspark-Simulation, die einst am 03. März 2015 bereits für Xbox 360 und Xbox One erschienen ist. Spieler müssen also nicht mehr zwangsläufig die Xbox-One-Variante besitzen, um Screamride auf der aktuellen Heimkonsole zocken zu können; es reicht nun die Xbox-360-Version.