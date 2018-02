Microsoft hat wieder einmal am Line-up für das Abwärtskompatibilitäts-Feature der Xbox One gewerkelt. Zusammen mit Drittherstellern kann man nun zwei früheren Xbox-360-Hits für die aktuelle Heimkonsole anbieten.

Das Line-up der Abwärtskompatibilität auf der Xbox One wächst und wächst. Nachdem zuletzt bereits mit Splinter Cell: Conviction ein Stealth-Action-Klassiker für die aktuelle Heimkonsole verfügbar wurde, folgten nun wieder zwei neue Titel - und die können sich durchaus sehen lassen.

So kündigten die Redmonder nun an, dass ab sofort das Open-World-Action-Epos Mafia II sowie der Shooter Prey mit der Xbox One funktionieren. Wenn ihr die Xbox-360-Titel besitzt, dann müsst ihr nur noch die Disc einlegen und könnt direkt loslegen. Die digitale Kopie kann via Sektion "Ready to Download" im My-Games-Tab heruntergeladen werden, wenn ihr diese besitzt. Wer komplett neu zuschlagen möchte, kann dies gegenwärtig inklusive Rabatt über die Xbox Game Deals der Woche tun.

Mafia II wurde ursprünglich im Jahr 2010 von 2K Czech für PS3, PC und Xbox 360 veröffentlicht und spielt im fiktiven Empire Bay, das auf New York City basiert. Dort folgt ihr Vito Scaletta auf seinen Abenteuern in der Unterwelt. Prey erschien bereits 2006 und machte sich einen Namen durch die extrem lange Entwicklungszeit; schließlich begann die Produktion des Shooters bereits 1995. Erst kürzlich hatten die Arkane Studios ein Reboot des Titels veröffentlicht.