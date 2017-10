Nicht nur Xbox-Live-Mitglieder dürfen sich im neuen Monat wieder über frisches Spielefutter auf der Xbox One freuen, sondern auch Abonnenten des Spieledienstes Xbox Game Pass. Insgesamt sieben Titel gibt es im November wieder neu, darunter auch der ein oder andere Blockbuster.

Microsoft bleibt seiner Linie treu und spendiert dem Spieleabodienst Xbox Game Pass auch im November wieder ganze sieben Vollversionen, die Abonnenten ohne Aufpreis genießen können. Mit Metal Gear Solid V: The Phantom Pain oder auch Halo Wars: Definitive Edition befinden sich im Line-up dieses Mal auch wieder einige sehr namhafte Titel.

Auf folgende sieben Spiele dürft ihr euch ab dem 01. November freuen:

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Halo Wars: Definitive Edition

Resident Evil HD

Oddworld: New 'n' Tasty

The World of Van Helsing: Deathtrap

Mega Man 9

Sky Force Anniversary

Im Oktober waren dem Dienst unter anderem State of Decay oder auch Saints Row: Gat Out of Hell hinzugefügt worden. Für den monatlich zu entrichtenden Abopreis gibt es bei Xbox Game Pass mittlerweile über 100 Vollversionen. Eine kostenfreie Testphase lässt euch den Service 14 Tage lang ausprobieren, bevor ihr dafür zahlen müsst. Monat für Monat wird das Angebot erweitert - zuletzt immer um sieben neue Titel.