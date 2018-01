Nicht nur via Games with Gold könnt ihr euch regelmäßig Vollversionen für eure Xbox One sichern, sondern auch mit dem Xbox Game Pass. Das Abomodell wird im Februar wieder um zahlreiche Titel erweitert - und die haben es durchaus in sich.

Im kommenden Monat Februar gibt es gleich acht neue Titel für den Xbox Game Pass. Der Dienst war im vergangenen Jahr eingeführt worden und liefert euch für ein monatliches Entgelt regelmäßig neue Vollversionen. Und die Spiele, die euch im nächsten Monat erwarten, haben es mitunter durchaus in sich, denn es sind auch einige namhafte Vertreter dabei.

So gibt es allen voran natürlich Halo Wars 2, aber auch bei NBA 2K17, WWE 2K17 oder Darksiders II handelt es sich um bekannte Titel. Das komplette Februar-Line-up sieht indes wie folgt aus: