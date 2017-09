Ihr habt den Xbox Game Pass abonniert? Dann freut ihr euch sicherlich bereits auf den neuen Monat Oktober, denn dann gibt es wieder Nachschub beim Spiele-Abodienst. Nun hat Microsoft bekannt gegeben, welche Titel euch konkret erwarten.

Via Xbox Wire hat Microsoft nach der Bekanntgabe der kostenfreien Spiele für Xbox Live Gold-Mitglieder nun auch das Line-up des Xbox Game Pass im neuen Monat Oktober bestätigt. Demnach wird es wieder sieben neue Vollversionen geben, die ihr im Rahmen des Abodienstes beziehen könnt. Bereits zuvor waren hierüber über 100 Spiele für die Xbox One erhältlich.

Ab dem 01. Oktober gesellen sich nun auch einige namhafte Titel dazu. Dazu zählen unter anderem Super Street Fighter IV, State of Decay sowie Saints Row: Gat Out of Hell. Das komplette Oktober-Line-up des Xbox Game Pass im Überblick:

Super Street Fighter IV

State of Decay

Saints Row: Gat Out of Hell

The Bug Butcher

Costume Quest 2

Maldita Castilla EX - Cursed Castle

Tower of Guns