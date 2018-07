Xbox One

Microsoft hat seiner Heimkonsole Xbox One auch im Juli wieder ein frisches Update spendiert. Wir verraten euch hier, welche neuen Features euch erwarten.

Wie Microsoft bestätigt, ist ab sofort das neue Juli-Update für die Xbox One verfügbar. In der neuen Firmware gibt es auch wieder neue Features, darunter die sogenannte FastStart-Option für ausgewählte Titel. Auch Komfortfunktionen für die Suche, Gruppierungsoptione und weitere Optimierungen für das Streaming via Mixer haben Einzug erhalten.

Konkret gibt Microsoft die Neuerungen wie folgt an:

FastStart für ausgewählte Titel: "Mit FastStart steigst Du zukünftig doppelt so schnell in Deine Spiele ein. FastStart priorisiert den Download relevanter Spiel-Dateien und erlaubt den Spielstart noch vor dem vollständigen Download des Titels. Weitere Informationen zu FastStart findest Du hier."





Gruppierungsfunktionen für Spiele und Apps: "Pins werden mit einer neuen Gruppen-Funktion erweitert – Du erstellst so eigene Sammlungen für Deine Spiele und Apps. Gruppen werden über Dein Xbox Live-Konto synchronisiert, so dass Du auch auf anderen Konsolen Zugriff darauf hast."





Erweiterte Suchfunktionen: "Mit der verbesserten Suchfunktion kommst Du noch schneller ans Ziel. Durch Drücken der Y-Taste öffnest Du die Suchfunktion in Deinem Dashboard und legst direkt los."





Verbesserungen des Mixer Share Controller: "Der Mixer Share Controller liefert zukünftig Maus- und Tastaturunterstützung sowie Key Bindings für PC-Nutzer. Ebenfalls neu: Multi-Touch-Support für die simultane Verwendung mehrerer Bedienelemente. Eine Rangliste für Zuschauer mit der größten Share Controller-Interaktion rundet das Feature ab."





Vollbild-Broadcasting auf Mixer: "Auf Mixer streamst Du nun im Vollbild-Modus. Im neuen Modus wird der Spielsound stummgeschaltet, so wird die unkomplizierte Interaktion mit den Zuschauern gewährleistet. Für das bestmögliche Erlebnis empfiehlt Microsoft die Kameras Microsoft LifeCam Studio, Logitech HD Pro Webcam C922, Logitech Webcam C930e und Microsoft LifeCam HD-3000."





Verbesserte Stabilität und Übertragungsqualität auf Mixer: "Eine Reihe an Korrekturen und Änderungen verbessert ab sofort die Leistung und Übertragungsqualität im Livestream. Besonders Multiplayer-Titel, die eine hohe Bandbreite erfordern, profitieren von diesen Verbesserungen."

Weitere Details könnt ihr auch via Xbox Wire nachlesen.