Zuletzt war es etwas ruhiger um die Xbox-One-Abwärtskompatibilität geworden, doch heute hat sich Microsoft wieder mit einem weiteren Titel zu Wort gemeldet. Dieser komplettiert nun eine kultige Trilogie auch auf der Xbox One.

Fable II und Fable III waren als Xbox-360-Titel bereits mit der Xbox One kompatibel gemacht worden. Nun hat Microsoft endlich Nägel mit Köpfen gemacht und die Trilogie dank des Abwärtskompatibilitäts-Features komplettiert.

Via Twitter wurde angekündigt, dass ab sofort auch die Xbox-360-Version von Fable Anniversary mit der Xbox One kompatibel ist. Dabei handelt es sich um den Re-Release sowie die Remastered Edition des Acton-Rollenspiels Fable. Diese Edition hatte gegenüber der ursprünglichen Fassung verbesserte Grafiken, neue Texturen, neue Modelle und ein neues Lightning-System verpasst bekommen. Auch das Interface und das Speichersystem wurden seiner Zeit optimiert, Achievements hinzugefügt und die Erweiterung "Lost Chapters" direkt integriert.

All das könnt ihr nun auch auf der Xbox One genießen, wenn ihr eure Disc einfach einlegt. Ansonsten könnt ihr den Titel auch in digitaler Form via Xbox Marktplatz erwerben. Das originale Fable war 2004 für PC und die erste Xbox veröffentlicht worden.