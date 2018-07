Xbox One

Auch in dieser Woche wurde die Bibliothek abwärtskompatibler Spiele auf Microsofts Xbox One abermals erweitert. Zwei Horror-Klassiker können nun auf der aktuellen Heimkonsole gezockt werden.

Wer mal wieder in Survival-Horror-Titel vergangener Tage eintauchen möchte, der bekommt auf der Xbox One nun neue Gelegenheiten dazu. Gleich zwei Klassiker der Silent-Hill-Reihe lassen sich dank der Abwärtskompatibilität nun nämlich auf Microsofts aktueller Heimkonsole spielen; das hat Larry "Major Nelson" Hryb nun via Twitter bestätigt.

Bei den neuen Xbox-360-Titeln, die nun auch mit der Xbox One funktionieren, handelt es sich um Silent Hill: Homecoming sowie um die Silent Hill HD Collection. Durch die beiden Neuzugänge ist das Portfolio an abwärtskompatiblen Xbox-360-Titeln nun fast auf 500 Spiele angestiegen.

Die Silent Hill HD Collection beinhaltet Remaster von Silent Hill 2 sowie Silent Hill 3 und erschien ursprünglich im Jahr 2012 für PS3 und Xbox 360. Silent Hill: Homecoming hingegen ist der sechste Teil des Horror-Franchise und wurde im Jahr 2009 für Xbox 360, PC und PS3 veröffentlicht.