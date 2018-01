Ab sofort könnt ihr zwei absolut fantastische Xbox-360-Titel auch auf der Xbox One zocken. Beide Sipele sind auf ihre ganz eigene Art düster. Bei den abwärtskompatiblen Spielen handelt es sich um...

Spec Ops: The Line und The Darkness 2 sind zwei Spiele, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Beides Shooter, aber aus ganz anderen Perspektiven, zeichnen sie ein düsteres Bild. Nun sind die Xbox-360-Versionen der Spiele abwärtskompatibel, das heißt, ab sofort könnt ihr sie auch auf eurer Xbox One beziehungsweise Xbox One X zocken. Eine gute Gelegenheit, diese Titel nachzuholen, die zum Release im Jahr 2012 nicht die verdiente Aufmerksamkeit erhielten.

The Darkness 2 von Digital Extremes ist ein First-Person-Shooter mit starkem Fokus auf die Erzählung. Ein wichtiges Spielelement sind die teuflischen Tentakel, mit denen ihr euren Gegnern unschöne Dinge antun könnt. Spec Ops: The Line war ähnlich unkonventionell, verfolgte aber ein anderes Ziel, nämlich den Spieler emotional durch die Hölle und den Wahnsinn des Krieges schicken. Wer einen stumpfen Baller-Shooter sucht, ist bei diesem Spiel, das in Deutschland entwickelt wurde, an der falschen Stelle.

Damit ist die Bibliothek abwärtskompatibler Xbox-360-Spiele auf der Xbox One um zwei Perlen reicher. Werdet ihr Spec Ops: The Line oder The Darkness 2 erneut spielen oder vielleicht sogar nachholen?