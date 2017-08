Ihr spielt mit dem Gedanken, euch eine Xbox One X zuzulegen? Ihr fragt euch aber noch, was mit allen Inhalten auf eurer bisherigen Xbox One passiert? Darauf hat Microsoft auf der gamescom nun eine Antwort geliefert.

Xbox & Windows Platform Head Mike Yabarra hat sich während des Media Briefings von Microsoft anlässlich der gamescom zum Umstieg von einer Xbox One auf die Xbox One X geäußert. Demnach möchte man diesen für die Spieler so einfach und reibungslos wie möglich gestalten. Dazu stellt man einige Features zur Verfügung.

So könnt ihr eure Einstellungen auf eurer alten Xbox One über eine externes Speichermedium auf die Xbox One X übertragen. Dieses müsst ihr dann nur an der neuen Konsole anschließen und dort die Einstellungen übernehmen, so dass ihr diese nicht von Grund auf euren individuellen Bedürfnissen anpassen müsst.

Weiterhin kündigte man an, dass ihr 4K-Patches für die Xbox One auch im Vorfeld herunterladen könnt. Auch diese lassen sich dann über ein externes Speichermedium oder über das Heimnetzwerk auf die Xbox One X übertragen, so dass ihr dort mit euren optimierten Spielen direkt loslegen könnt. Die bereits über 100 bestätigten optimierten Titel für die Xbox One X wurden auch bekannt gegeben. Auch Speicherstände können natürlich über Speichermedien oder das Heimnetzwerk übernommen werden, so dass keinerlei Spielfortschritte verloren gehen.

Zu guter letzt gab es noch eine Ankündigung bezüglich der Xbox-Benutzeroberfläche. Künftig wird es per System-Update auch einen Dark-Mode geben, der als künftige Standard-Einstellung das Interface in dunklen Grautönen gestaltet. Ihr könnt aber natürlich auch zum bisherigen Interface zurückkehren.