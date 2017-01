Xbox One

Microsoft versorgt euch immer weiter mit älteren Spielen, die ihr auf eurer aktuellen Xbox One zocken könnt. Nun wurden drei weitere Xbox-360-Titel angekündigt, die ab sofort kompatibel sind.

Microsoft hat neues Futter zur Liste der abwärtskompatiblen Titel für die Xbox One hinzugefügt. Ab sofort dürft ihr drei weitere Xbox-360-Spiele auf der Current-Gen-Konsole der Redmonder zocken.

So hat Major Nelson bekannt gegeben, dass ihr in Tekken 6 ein paar Kämpfe austragen könnt. Weiterhin könnt ihr Midway Arcade Origins sowie Mutant Storm Empire spielen. Um die Spiele zu zocken, müsst ihr einfach eure Disc in das Laufwerk der aktuellen Konsole aus dem Hause Microsoft legen und schon wird der Titel heruntergeladen. Falls ihr die Spiele digital besitzt, genügt es, den passenden Download zu starten.