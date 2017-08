Xbox One X

Auf der gamescom hat Microsoft den Startschuss für die Vorbestellungen der leistungsstärkeren Xbox One X vor dem Release am 07. November 2017 gegeben. Wir berichteten ja bereits, dass die Project Scorpio Edition als Sonder-Edition schnell vergriffen war. Die neue Plattform insgesamt hat nun aber schon eine weitere Bestmarke aufgestellt.

Nicht nur die Sonder-Edition der Xbox One X war schnell vergriffen und erfolgreich unterwegs, die 4K-Plattform insgesamt entpuppt sich für Microsoft als Verkaufsschlager. Wie das Unternehmen nun bestätigte, hat diese nämlich bereits eine firmeninterne Bestmarke geknackt.

Welche das ist? Die Xbox One X ist schon jetzt ganz offiziell die sich im Rahmen der Vorbestellungen am schnellsten verkaufende Xbox-Konsole aller Zeiten. Nicht nur die Project Scorpio Edition, sondern auch die reguläre Variante der Plattform habe sich in rekordverdächtiger Zeit häufig verkauft und ist vielerorts rund um den Globus ebenfalls vergriffen.

Grund zur Sorge gibt es deshalb für Interessenten aber nicht, denn Microsoft bekräftigte, dass man bereits an der Bereitstellung zusätzlicher Exemplare für die Vorbestellung arbeite und eine weitere Welle der Standard-Edition zur Verfügung stellen werde. Details diesbezüglich soll es dann im September geben.