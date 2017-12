Das Angebot an abwärtskompatiblen Spielen auf der Xbox One hat mittlerweile riesige Ausmaße angenommen. Dennoch werkelt Microsoft mit Drittanbietern an der Verfügbarkeit weiterer Titel. Zwei Xbox-360-Spiele gesellen sich jetzt dazu.

Im Jahr 2015 hat Microsoft damit begonnen, die Xbox One mit früheren Xbox-360-Titeln kompatibel zu machen und seither das entsprechende Line-up sukzessive ausgebaut. Mittlerweile sind auch erste Klassiker der ursprünglichen Xbox verfügbar und so stehen euch Hunderte von älteren Spielen auf der aktuellen Plattform bereit, die eure Spielebibliothek erweitern.

Zwei Titel sind nun dazu gekommen, wie Larry "Major Nelson" Hryb via Twitter ankündigte. Dabei handelt es sich einerseits um Earth Defense Force 2017, andererseits um Sonic Adventure 2. Beide Titel sind ab sofort durch die Abwärtskompatibilität der Xbox One funktionstüchtig, so dass ihr zum Loslegen lediglich die Disc ins Laufwerk werfen müsst, damit die digitale Version auf der Xbox One installiert wird.

Das Feature bringt es mittlerweile auf fast 400 kompatible Klassiker auf der Xbox One. Mit Earth Defense Force 2017 ist ein Titel dabei, der von einigen Inhabern der Xbox 360 durchaus als Klassiker betrachtet wird und ursprünglich bereits 2007 erschien. Sonic Adventure 2 ist hingegen ein 3-D-Vertreter der renommierten Spielereihe rund um den blauen Igel, der 2012 für die Xbox 360 erschien. Ursprünglich kam das Spiel bereits im Jahr 2001 für Segas Dreamcast in den Handel.