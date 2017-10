Auf der E3 in diesem Jahr hatte Microsoft angekündigt, dass die Abwärtskompatibilität der Xbox One weiter ausgebaut wird und künftig neben Xbox-360-Spielen auch Titel der ersten Xbox spielbar werden sollen. Das Feature rückt nun immer näher und so ist nun eine erste Übersicht mit Spieleklassikern aufgetaucht, die euch erwarten könnten.

Noch vor dem Jahresende 2017 sollen die ersten alten Xbox-Spiele auch für die Xbox One erscheinen. Fünf davon sind nun bereits über den Xbox-Marktplatz gesichtet worden. Neben den auf der E3 angekündigten Crimson Skies und Fuzion Frenzy könnten demnach auch The King of Fighters: Neo Wae, Dead to Rights und Red Faction 2 zu den alten Xbox-Spielen zählen, die noch 2017 auf der Xbox One spielbar weden.

Laut Phil Spencer werde es in Absprache mit den Partnern noch entsprechende Ankündigungen geben. "Ich kenne alle originalen Xbox-Spiele, die kommen werden, aber ich glaube nicht, dass wir diese schon vollumfänglich angekündigt haben. Wir müssen das in Kooperation mit unseren Partnern tun, aber wir sind immer noch auf einem guten Weg [diese pünktlich 2017 zu veröffentlichen, Anm. d. Red]. Ich habe ein richtig gutes Gefühl. Die Spiele sehen alle großartig aus", so Spencer.

Unterdessen ist via Twitter auch ein erstes Bild der mutmaßlich kompatiblen Xbox-Spiele aufgetaucht. Neben den eingangs erwähnten zählen demnach auch Star Wars: Knights of the Old Republic, Ninja Gaiden Black, Psychonauts, Bloodrayne und Sid Meier's Pirates! dazu. Sobald es eine offizielle Ankündigung gibt, erfahrt ihr das natürlich wie gewohnt bei Gameswelt!