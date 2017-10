Noch am Wochenende berichteten wir über einen möglichen Leak der ersten kompatiblen Spiele der ursprünglichen Xbox auf der aktuellen Xbox One. Schneller als gedacht macht Microsoft nun auch schon Nägel mit Köpfen.

Nachdem es zuletzt um das auf der E3 angekündigte Feature der abwärtskompatiblen Spiele der ursprünglichen Xbox auf der Xbox One sehr ruhig geworden war, stellten sich Fans schon die Frage, ob es in diesem Jahr tatsächlich noch etwas damit wird. Ein Leak am vergangenen Wochenende sowie Aussagen von Phil Spencer legten einen Start noch in 2017 nahe - dass es nun so schnell geht, war aber kaum zu erwarten.

Microsoft hat nun nämlich angekündigt, das die ersten 13 Klassiker der ursprünglichen ersten Xbox bereits ab morgen abwärtskompatibel und auf der Xbox One spielbar sein werden. Als Bezugsquelle dient vom 24. Oktober an der Xbox Marktplatz. Alle Spiele werden in der Full-HD-Auflösung 1080p laufen und zudem eine bessere Framerate sowie schnellere Ladezeiten zu bieten haben. Wer noch eine Disc dieser Spieler von früher besitzt, kann diese auch in seine Xbox One einlegen und loslegen.

Diese 13 Spiele markieren den Startschuss des Features: