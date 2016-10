Wer am Wochenende Lust auf klassischen Spielenachschub auf seiner Xbox One hat, der kann ab sofort auf die nächsten drei abwärtskompatiblen Xbox-360-Titel zurückgreifen.

Abermals via Major Nelson wurden nun die nächsten drei betagten Xbox-360-Spiele bestätigt, die sich dank des Abwärtskompatibilitäts-Feature nun auf der aktuellen Heimkonsole zocken lassen. Dabei kommen vor allen Dingen Action-Fans auf ihre Kosten.

So können ab sofort auch die durchaus namhafteren Titeln Killer is Dead und RAGE auf der Xbox One gezockt werden. Der dritte kompatible Titel ist Shred Nebula. Eine Besonderheit gibt es bei RAGE: Hier wird zwangsläufig die Disc zum Zocken auf der Xbox One benötigt.