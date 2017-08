Mit dem Xbox Design Lab können Spieler ausgewählter Länder, darunter auch Deutschland, schon länger ihren eigenen Xbox-Controller designen und bestellen. Künftig gesellen sich zahlreiche weitere europäische Länder dazu.

Wie Microsoft im Rahmen eines Livestreams anlässlich der nahenden gamescom in dieser Woche bekannt gegeben hat, habe man bislang großartiges Feedback von den Fans zum Xbox Design Lab erhalten. Daher weite man den Dienst nun in Europa auf 24 weitere Länder aus. Zu diesen gehören neuerdings auch Österreich und die Schweiz, so dass ihr euch dort nun an eigenen Designs versuchen könnt. Xbox Design Lab ist ab demheutigen 21. August in den neuen Märkten verfügbar.

Neben Österreich und der Schweiz zählen zu den neu versorgten europäischen Ländern außerdem Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Rumänien, Portugal, Polen, Slowakei, Spanien, Slowenien und Schweden.