Xbox One

Fans des Abwärtskompatibilitäts-Features der Xbox One dürfen sich über die nächsten Neuzugänge freuen. Drei Klassiker der Xbox-360-Ära lassen sich nun auf der aktuellen Heimkonsole zocken.

Das Abwärtskompatibilitäts-Feature der Xbox One erfreut sich ja großer Beliebtheit, schließlich können Gamer so auch Klassiker vergangener Tage weiterhin auf der aktuellen Konsole genießen. Drei weitere Vertreter sind nun dazu gekommen.

So ist das Line-up unter anderem um den Shooter Vanquish erweitert worden. Dabei handelt es sich um einen Titel des Resident-Evil-Schöpfers Shinji Mikami, der ursprünglih 2010 für PS3 und Xbox 360 veröffentlicht wurde. Wer die Disc noch hat, kann diese nun einfach einlegen und loslegen; ansonsten gibt es auch den digitalen Download.

Neben Vanquish ist auch Lara Croft and the Guardian of Light mit von der Partie. Das Spin-Off der Tomb-Raider-Reihe setzt auf eine isometrische Ansicht und kooperative Spielelemente. Beim dritten neu unterstützten Titel handelt es sich um Brave aus dem Hause Disney/Pixar. Auch im Spiel übernahm Schauspielerin Kelly Macdonald damals ihre Rolle aus dem gleichnamigen Animationsfilm.