Xbox One

Microsoft lässt in Zusammenarbeit mit Third-Party-Entwicklern nicht locker und sorgt weiter für steten Nachschub an abwärtskompatiblen Xbox-360-Titeln für die Xbox One. Dieses Mal sind es deren drei.

Vor einem Jahr wurde das Update auf die Xbox One aufgespielt, das die Abwärtskompatibilität und damit das Abspielen von Xbox-360-Titeln auf der aktuellen Heimkonsole ermöglichte. Seither wurden bereits über 200 Titel für das Feature optimiert. Heute sind drei weitere dazu gekommen.

Wie Larry "Major Nelson" Hryb via Twitter bestätigte, könnt ihr ab sofort auch die Xbox-360-Titel Burnout Paradise, Rayman Legends und Pure auf der Xbox One zocken. Spielbar sind sowohl die Disc- als auch die Digital-Versionen der besagten Titel. Burnout Paradise ist gleich doppelt interessant, denn die Vollversion wird auch Teil der Games with Gold im Dezember sein.