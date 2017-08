Auf der gamescom hatte Microsoft mit der Project Scorpio Edition eine Sonder-Edition der Xbox One X offiziell angekündigt und Vorbestellungen für diese freigegeben. Diese Version der neuen Konsole ist nun erwartungsgemäß sehr schnell vergriffen.

Für Microsoft war die erst zum Start in die gamescom angekündigte Project Scorpio Edition, eine streng limitierte Auflage der leistungsstärkeren Xbox One X, ein absoluter Erfolg. Binnen weniger Stunden nach dem Start der Vorbestellungen war diese Edition der Konsole direkt bereits vergriffen.

Das teilte nun Xbox Marketing Manager Aaron Greenberg auf der gamescom mit. Im Vorfeld hatte man laut Greenberg noch damit gerechnet, dass die limitierte Anzahl der Sonder-Edition für die Bestellungen innerhalb der gamescom-Woche ausreichen werde; am Ende waren aber alle Exemplare in nicht einmal einem Tag vergriffen. Insofern wurden Microsofts Erwartungen also schonmal übertroffen.

Spezifische Zahlen an verkauften Konsolen wollte Greenberg aber nicht mitteilen. Allerdings ging er noch insoweit ins Detail, dass beispielsweise die bei Amazon zur Verfügung stehende Menger bereits nach 25 Minuten nicht mehr erhältlich war. Vor allen Dingen in Deutschland sollen viele Fans zur Konsole gegriffen haben, so Greenberg anlässlich der hiesigen Publikumsmesse in Köln weiter.