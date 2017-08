Xbox One S

Ihr interessiert euch weniger für die leistungsstärkere, aber teurere Xbox One X? Ihr wollt euch viel lieber eine kostengünstigere Xbox One S zulegen? Dann wurde auf der gamescom ein interessantes neues Spiele-Bundle für euch angekündigt.

Anlässlich der gamescom in Köln hat Microsoft nicht nur eine limitierte Version der Xbox One S im Minecraft-Look angekündigt, sondern auch ein neues Spiele-Bundle mit der regulären Xbox One S. Wer sich die kostengünstigere Microsoft-Heimkonsole zulegen möchte, kann sich diese nun auch im Paket mit dem potentiellen Blockbuster Mittelerde: Schatten des Krieges sichern.

Das Bundle gibt es mit den 1-TB- und 500-GB-Modellen der Xbox One S und ist ab dem 10. Oktober 2017 - also pünktlich zum Release von Mittelerde: Schatten des Krieges - zu haben. Die Inhalte des Pakets lauf offiziellen Angaben im Überblick: