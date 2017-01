Controller kommt in roter Farbvariante

Xbox One

Microsoft wird den Controller für seine aktuelle Heimkonsole Xbox One in einer neuen Farbvariante veröffentlichen und gibt Fans damit eine neue Individualisierungsoption an die Hand.

Wer etwas für die Farbe rot übrig hat, der darf sich auf die Veröffentlichung eines neuen Controllers für die Xbox One freuen. Dieser wurde von Microsoft nun angekündigt und wird in den USA ab dem 10. Januar 2017 zu haben sein; ein hiesiger Termin steht zunächst noch aus.

Beim Controller handelt es sich um die Variante mit dem neuen D-Pad sowie der doppelten kabellosen Reichweite, responsiven Thumbsticks und mehr. Zudem ist dieser mit allen Headsets kompatibel, die über einen regulären 3,5mm-Stecker verfügen. Auch die Bluetooth-Technologie wird natürlich unterstützt, so dass dieser auch einfach mit PCs und Tablets genutzt werden kann.

Der Verkauf startet zunächst via Microsoft Store und GameStop. Kostenpunkt: 65 US-Dollar.