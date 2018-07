Xbox One

Microsoft hat mal wieder ein neues Modell seines Xbox-One-Controllers vorgestellt und richtet sich dabei an diejenigen Spieler, die eher auf einen sportlichen Look setzen.

Ihr müsst oder wollt euch mal wieder einen frischen Controller für eure Xbox One zulegen und sucht dabei nach einem Look, der sich von der breiten Masse abhebt? Es darf such etwas sportlicher zugehen? Dann hat Microsoft ein passendes neues Modell für euch parat.

So haben die Redmonder nun den Xbox-One-Controller in einem neuen Sport-Look angekündigt. Die neue Edition heißt "Sport White Special Edition" und soll im Laufe des kommenden Monats August in den Handel kommen.

Der neueste Controller, den ihr euch auf dem obigen Bild ansehen könnt, ist dabei nicht nur vom Sport an sich, sondern auch vom Design von Sneakern inspiriert. Duen Grundfarbe ist, wie der Name schon verrät, weiß gehalten; dazu gesellen sich Akzente in den Farben grau, mintgrün und silber. Ein gummierter Diamantgriff auf der Rückseite soll für einen besseren Halt sorgen.

Der Preis für das gute Stück wird bei 69,99 Euro liegen. Vorbestellungen werden ab dem 31. Juli 2018 möglich sein, der Release des neuen Controller-Modells soll dann ab dem 07. August erfolgen.