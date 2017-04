Nun ist ein weiterer Klassiker für die Xbox One erhältlich. Ihr könnt jetzt Call of Duty: Black Ops 2 auf der Konsole spielen.

Call of Duty: Black Ops 2 wurde heute dank der Abwärtskompatibilität der Xbox One für die aktuelle Konsole veröffentlicht. Das hat Larry "Major Nelson" Hryb, der Director of Programming für Xbox Live, nun via Twitter bekanntgegeben. Auf der Liste der Klassiker, die von den Fans für die Xbox One gefordert werden, stand Call of Duty: Black Ops 2 bislang auf dem ersten Platz. Jetzt wurde ihr Wunsch erfüllt.

Wenn ihr den First-Person-Shooter bereits für die Xbox 360 besitzt, erhaltet ihr ihn kostenlos auf der Xbox One. Alle anderen können sich Call of Duty: Black Ops 2 aktuell im Rahmen des Spring Sales vergünstigt sichern. Call of Duty: Black Ops 2 ist im Jahr 2012 für den PC, die PlayStation 3, die Xbox 360 und die Wii U auf den Markt gekommen. Unser Test steht zum Nachlesen bereit. Zu der Wii-U-Version gab es übrigens einen eigenen Test.