Im Jahr 2013 hatte Microsoft die Xbox One ursprünglich veröffentlicht und liefert sich seither einen Zweikampf mit Sonys PlayStation 4. Mittlerweile wurde mit der Xbox One S ein schlankeres Nachfolgemodell veröffentlicht und die leistungsstärkere Xbox One X steht in den Startlöchern. Daher geht es dem ersten Modell nun an den Kragen.

Nach der Einführung der Xbox One S im Jahr 2016, einer schlankeren Variante mit HDR- und 4K-Blu-ray-Unterstützung, sind nun die Tage der ursprünglichen Xbox One offenbar gezählt. Schließlich erhalten Spieler bei nahezu gleichem Preis mit der Xbox One S ein deutlich besseres Paket an die Hand.

Microsoft hat daher nun die Produktion der ursprünglichen Xbox One aus dem Jahre 2013 eingestellt. So wird die Konsole in dieser Form im US Store von Microsoft gar nicht mehr länger angeboten, im britischen Store ist diese schon mit "Out of Stock" markiert; im deutschen Store wird die Xbox One in dieser Form gar nicht mehr geführt.

Hier und da werden im US Store weiterhin noch Refurbished-Versionen der 500GB- und 1TB-Modelle angeboten, die ab 199 US-Dollar beginnen; unklar ist, wie lange der Nachschub hier noch ausreicht. Für Spieler heißt das jedenfalls, dass sie künftig nur noch zur Xbox One S oder zur leistungsstärkeren Xbox One X greifen können. Letztere erscheint am 07. November 2017. Wer aus historischen Gründen aber noch eine originale Xbox One erstehen möchte, sollte das schnellstmöglichst beim Händler seines Vertrauens tun, der das Produkt noch führt.