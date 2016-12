Die Xbox-360-Spielebibliothek, die ihr auf der Xbox One zocken dürft, hat weiteren Zuwachs erhalten. Ab sofort könnt ihr die BioShock-Trilogie zocken.

Spieler auf der Xbox One haben Grund zur Freude: Wie Major Nelson nun bekannt gegeben hat, könnt ihr ab sofort die komplette BioShock-Trilogie auf der Current-Gen-Konsole zocken.

Dabei erkundet ihr in BioShock 1 und BioShock 2, was es mit der Unterwasser-Stadt Rapture auf sich hat und erlebt dort allerhand Abenteuer, während es euch in BioShock Infinite, dem dritten Teil der Serie, in die fliegende Stadt Columbia verschlägt und ihr euch gegen religiösen Fanatismus wehren müsst.

Wie gehabt könnt ihr eure Discs der Spiele einfach in die Xbox One einlegen, um den Download des gewünschten Titels zu starten. Solltet ihr die digitale Fassung besitzen, könnt ihr über das Dashboard den Download starten.