Microsoft verpasst seiner aktuellen Heimkonsole Xbox One heute ein frisches Firmware-Update. Dieses bringt unter anderem die Beam-Integration mit sich.

Heute erscheint das neueste Firmware-Update für die Xbox One, in dessen Fokus vor allen Dingen das interaktive Streaming mit Beam steht. Die Plattform bietet euch die Möglichkeit, euer Gameplay in Echtzeit mit der Community zu teilen. Der neue Streaming-Service ist direkt über den Guide erreichbar, zusätzliche Hard- oder Software wird nicht benötigt. Da das Ganze interaktiv ist, habt ihr auch die Möglichkeit, mit der Community zu chatten, zu interagieren und so auf eine ganz neue Art und Weise am Spielgeschehen teilzunehmen.

Neben der Beam-Integration gibt es zudem noch einige weitere Verbesserungen. Dazu zählen laut offiziellen Angaben:

Effizientere und intuitivere Nutzung von Guide- und Home-Menü

Neue Multitasking-Szenarien

Neue Kontrollfunktionen für Eltern

Weitere Details zum Firmware-Update findet ihr bei Xbox Wire.

Xbox One - Guide Menu Preview Trailer In diesem Video zur Xbox One werden einige Features des kommenden System-Updates vorgestellt.