Xbox One

Inhaber einer Xbox One dürfen sich über eine weiter anwachsende Spielebibliothek auf der aktuellen Heimkonsole freuen, denn fünf weitere Xbox-360-Titel sind ab sofort mit dieser kompatibel.

Larry "Major Nelson" Hryb hat sich via Twitter zu Wort gemeldet und bestätigt, dass das Abwärtskompatibilitäts-Feature der Xbox One abermals um fünf Xbox-360-Titel erweitert wurde. Unter anderem ist der Blockbuster Assassin's Creed III nun auf der Xbox One lauffähig; wer das Xbox-360-Spiel besitzt, kann dieses nun auch auf der aktuellen Plattform zocken oder sich dieses für diese neu zulegen.

Daneben schafften vier weitere Spiele den Sprung auf die Xbox One, namentlich: