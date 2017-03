Army of Two und weiterer Titel nun kompatibel

Larry "Major Nelson" Hryb ließ heute verlauten, dass zwei weitere Titel früherer Tage ab sofort mit der aktuellen Microsoft-Heimkonsole Xbox One kompatibel sind.

Die Liste der mit der Xbox One kompatiblen Xbox-360-Spiele wächst weiter munter an; es vergeht eigentlich keine Wochen, in der sich nicht etwas an dieser Front tun würde. Heute war es wieder soweit und Larry Hryb aka Major Nelson meldete sich via Twitter zu Wort.

So gibt es zwei neue Titel auf der Liste der kompatiblen Spiele. Dabei handelt es sich vor allen Dingen um das 2008 von EA Montreal entwickelte und veröffentlichte Thirs-Person-Actionspiel Army of Two. Außerdem ist nun auch Soltrio Solitaire aus dem Hause Silver Creek Entertainment aus dem Jahre 2007 für die Xbox One bereit.