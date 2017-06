Die Project Scorpio wird unter dem Namen Xbox One X ab dem 07. November 2017 zum Preis von 499 Dollar bzw. 499 Euro erhältlich sein. Nun haben sich sowohl Analyst Michael Pachter als auch Microsoft zur Preisgestaltung zu Wort gemeldet.

Pachter war im Rahem der YouTube-Übertragung zur E3 vor Ort. Der Analyst von Wedbush Securities betonte war, dass er von der 4K-Bildausgabe absolut überwältigt sei und dass Microsoft einen guten Job gemacht habe was die Inhalte betreffe, allerdings falle der Preis der Xbox One X schlicht zu hoch aus. Für das gleiche Geld könne man sich sowohl eine Xbox One S als auch eine PS4 zusammen kaufen. Potentielle Käufer müssten sich da schon fragen, ob sie sich nicht lieber beide Heimkonsolen als nur die Xbox One X kaufen sollen. Zum Preis von 499 Dollar bzw. Euro lasse sich die Xbox One X laut Pachter jedenfalls nur schwer verkaufen.

Das begründet er auch mit der Tatsache, dass beispielsweise in den USA lediglich zehn Prozent der Haushalte mit einem 4K-TV ausgestattet seien. Bis Ende des Jahres könnten daraus zwar noch 20 oder 25 Prozent werden, das sei unter dem Strich aber auch der Grund, warum sich die PS4 Pro nicht noch besser verkaufe. Pachter betont in diesem Zusammenhang aber, dass der Preis für das was man bekomme durchaus gerechtfertigt sei, aber eben zu hoch für den Geldbeutel der Spieler. Für 299 Dollar wäre die Xbox One X ein "Homerun" gewesen, und selbst bei 399 Dollar hätten wohl viele Spieler zugeschlagen. 499 Dollar sieht er aber schlussendlich als grenzwertig an.

Microsoft selbst sieht das naturgemäß etwas anders. Aaron Greenberg, Xbox Live Director of Programming, betont, dass man sehr "stolz" auf den Preis von 499 Dollar sei. Schließlich sei die Xbox One X als absolutes Premium-Produkt designt worden. Diese gehe in Design und Performance absolut keinerlei Kompromisse ein. Daher habe man auch gar nicht erst versucht ein Produkt mit einem niedrigen Preis zu designen. Für das Gesamtpaket sei der Preis aber sehr gut. Gegenüber dem ärgsten Konkurrenten würde die Xbox One X rund 43 Prozent mehr Grafik-Performance bieten; die Speicherkapazität liege sogar 60 Prozent höher.