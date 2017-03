Microsoft könnte nicht mehr bis zur E3 im Juni dieses Jahres warten, um alle Details rund um Project Scorpio zu verraten, sondern die Ankündigung vorziehen.

Bisher sei noch nichts in Stein gemeißelt, so Xbox-Chef Phil Spencer gegenüber IGN, man erwäge aber derzeit ein Event vor der E3, um Project Scorpio der Weltöffentlichkeit in aller Ruhe vorstellen zu können. Schließlich liege der Fokus der E3-Pressekonferenz mehr auf kommenden Spielen als auf neuer Hardware, so Spencer weiter.

Die neue Konsole aus Redmond, die mit sechs Teraflops echte 4K-Auflösung in Spielen verspricht, soll Ende des Jahres auf den Markt kommen.