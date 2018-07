Xbox One

Zuletzt wurde das Line-up an abwärtskompatiblen Spielen auf der Xbox One durch einen Klassiker der Assassin's-Creed-Reihe erweitert. Eine Woche später gibt es schon die nächsten Nezugänge im Portfolio.

Die ohnehin bereits mehrere hundert Spiele umfassende Riege an mit der Xbox One kompatiblen Xbox-360- und Xbox-Titeln ist abermals angewachsen. Nachdem es zuletzt ein klassisches Assassin's Creed für die Xbox One gab, folgen nun die nächsten beiden Neuzugänge.

Namentlich handelt es sich dabei um Overlord und Overlord 2, die ursprünglich für die Xbox 360 veröffentlicht wurden. Der erste Teil der Action-RPG-Reihe wurde 2007 auf den Markt gebracht, zwei Jahre später folgte dann das Sequel. Beide Titel lassen sich ab sofort auf der aktuellen Heimkonsole Xbox One zocken.

Wer noch eine Disc der beiden Titel besitzt, kann diese einlegen, das Spiel herunterladen und anschließend loslegen. Inhaber einer digitalen Version können sich diese über ihre Bibliothek direkt aus dem Microsoft Store herunterladen; wer neu einsteigen will, greift ebenfalls zur digitalen Spielvariante.