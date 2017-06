Xbox One

Nach der überraschenden Ankündigung vor zwei Jahren, ausgewählte Xbox-360-Spiele auf Xbox One spielen zu können, legte Microsoft in diesem Jahr nochmals nach.

Später in diesem Jahr wird die Xbox One auch über die Möglichkeit verfügen, verschiedene Spiele aus dem Portfolio der originalen Xbox abspielen zu können, wie Head of Xbox Phil Spencer stolz verkündete.

Viele weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor, nur Crimson Skies wurde schon mal als einer der ersten unterstützten Spiele bestätigt.

Die allererste Xbox kam in Europa am 14. März 2002 auf den Markt und konnte damals vor allem mit den ersten beiden Halo-Spielen auf sich aufmerksam machen.

