Games with Gold vs. PS Plus

Das Jahr neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Mit dem November steht das Weihnachtsgeschäft kurz vor der Tür. Selbst wenn es im kommenden Monat noch einige Neuerscheinungen gibt, die um eure Aufmerksamkeit buhlen, solltet ihr trotzdem einen Blick auf die kostenlosen Spiele von PS Plus und Games with Gold werfen. Wir stellen euch alle Titel der beiden Dienste vor und küren den ultimativen Sieger.

Folgende Spiele erhaltet ihr im Zuge des PlayStation-Plus-Programms:

Mit Everybody's Gone to the Rapture erscheint ein weiterer „Walking-Simulator“ über das PS-Plus-Programm. Direkte Action erwartet euch nicht, stattdessen wandert ihr durch eine verlassene Gegend und erfahrt anhand von umherschwebenden Erinnerungen, was um euch herum passiert ist und warum die Stadt verlassen ist. Neben der Handlung ragt vor allem die grafische Präsentation hervor. Everybody's Gone to the Rapture besticht durch tolle Lichteffekte und zeigt, was aus der PlayStation 4 technisch herauszukitzeln ist.

Unsere Wertung: --

Metascore: 78

In The Deadly Tower of Monsters verfolgt ihr die Geschichte von drei Schauspielern, die in den frühen 70er-Jahren am Set eines B-Movies arbeiten. Der namensgebende Streifen „The Deadly Tower of Monsters“ weist das typische Flair von Trash-Produktionen auf und wirft euch in ein isometrisches Action-Adventure, das vor Anspielungen an viele bekannte Sci-Fi-Filme nur so strotzt.

Unsere Wertung: --

Metascore: 72

Rennspielfreunde kommen in diesem Monat ebenfalls auf ihre Kosten. Mit DiRT 3 gibt es eines der besten Rennspiele, die Arcade-Fans auf der PlayStation 3 spielen konnten. Auf Rennstrecken in Europa, Afrika und den USA kämpft ihr in unterschiedlichen Fahrzeugen auf matschigen Strecken um den ersten Platz oder die schnellste Zeit. Insgesamt sind über fünfzig verschiedene Rallye-Autos in DiRT 3 spielbar. Obwohl der Titel bereits fünf Jahre auf dem Buckel hat, ist er noch immer hübsch anzusehen.

Unsere Wertung: 87 %

Metascore: 86

Tim Schafer, bekannt durch Titel wie Grim Fandango oder Broken Age, brachte mit Costume Quest 2 im Jahr 2014 einen Nachfolger zum putzigen Rollenspiel. In rundenbasierten Kämpfen geht ihr gegen die Zahnpflegesoldaten vor, die es an Halloween mit Süßigkeiten zu tun bekommen. Wie immer glänzt das Studio mit schrägem Humor, vielen popkulturellen Anspielungen und innovativen Spielmechaniken.

Unsere Wertung: --

Metascore: --

Letter Quest Remastered (PS4, PS Vita)

Wer sich fragt, wie eine Mischung aus dem Brettspiel Scrabble und einem Rollenspiel aussieht, der sollte Letter Quest Remastered eine Chance geben. Eure Aufgabe ist es, Grimm und Rose, zwei unheimlich putzigen Sensenmännern, dabei zu helfen, Monster, Ghule und allerlei andere Gestalten mit der Macht der Wörter zu besiegen. Anstatt direkt anzugreifen, formt ihr Wörter aus vorgegebenen Buchstaben. Je nachdem, wie komplex das Wort ist, verursacht ihr mehr Schaden.

Unsere Wertung: --

Metascore: 73

Pumped BMX+ (PS4, PS3, PS Vita)

Mit Pumped BMX+ erwartet euch eine aufgepumpte Fassung des Mobile-Titels Pumped BMX 2. Auf verschiedenen Strecken sammelt ihr Punkte durch Sprünge und Stunts und treibt euren Kombozähler in die Höhe. Ihr bestimmt, welchen Style euer Fahrer verfolgt, und bezwingt die über 500 verschiedenen Herausforderungen, die das Spiel bietet.

Unsere Wertung: --

Metascore: --