Games with Gold vs. PS Plus

Der zweite Schwung Gratisspiele im Jahr 2017. Im Februar warten einige interessante Titel darauf, von euch gespielt zu werden. Deshalb solltet ihr als Abonnent einen Blick auf das kostenfreie Angebot aus dem PlayStation-Plus- beziehungsweise Games-with-Gold-Programm werfen. Wir stellen euch alle Titel der beiden Dienste vor und küren den ultimativen Sieger.

Folgende Spiele erhaltet ihr im Zuge des PlayStation-Plus-Programms:

Eines der charmantesten und kreativsten Spiele der PlayStation-3-Ära schaffte es 2014 endlich auch auf die PlayStation 4. Mit LittleBigPlanet 3 wurde ein anderer Entwickler an die Abenteuer des Sackboy gesetzt, der an die Erfolgsgeschichte anknüpfte und ein Füllhorn an Möglichkeiten schuf. Die Inszenierung ist herzallerliebst wie eh und je und sogar drei neue Charaktere gibt es. Unter Fans gilt LittleBigPlanet 3 daher als bester Teil der Bastelreihe. Definitiv das Highlight des PS-Plus-Programms im Februar.

Unsere Wertung: 8.5 (Zum LittleBigPlanet 3 Test)

Metascore: 79

Wahlkampf ist langweilig? Nicht, wenn es nach BunnyLord geht: Der gute Mann kandidiert in Not a Hero drei Wochen vor der Wahl als neuer Bürgermeister und will die nötigen Stimmen mit handfesten Taten gewinnen. Genauer gesagt heuert er einen Attentäter an, der in seinem Namen möglichst viele Verbrecher eliminieren soll. Ihr habt es schon erraten. Dieser Saubermann seid natürlich ihr. Der Retro-Look dürfte jeden Freund der Pixelkunst verzücken, auch wenn der minimalistische Stil nicht über die blutige Brutalität des Titels hinwegtäuscht.

Unsere Wertung: 7.5 (Zum Not a Hero Test)

Metascore: 74

Stechen oder gestochen werden. Starwhal ist ein Multiplayer-Spiel, in dem ihr als extraterrestrischer Narwal im Weltraum schwebt und versucht, euer Horn im Bauch eures Gegners zu versenken. Klingt einfach, ist es aber keineswegs. Wer etwas für lokale Mehrspielerpartien übrig hat, kommt voll auf seine Kosten. Bis zu vier Spieler stechen in diesem völlig verrückten Titel auf dem Bildschirm aufeinander ein. Die Idee mag zwar simpel sein, dennoch verfügt Starwhal über großes Suchtpotenzial.

Unsere Wertung: --

Metascore: 78

Anna ist der Name eurer verlorenen Liebe. Der Name einer Frau, die euch einmal sehr viel bedeutet hat und euch bis in eure Träume verfolgte. Mittlerweile ist Anna längst ein Teil der Vergangenheit und trotzdem lässt sie euch nicht los, ja, benebelt förmlich euren Geist, bis ihr nach einer Antwort lechzt und versucht herauszufinden, wohin Anna verschwunden ist. Und das alles in bester Horror-Adventure-Tradition. Anna liefert mit seiner düster erzählten Story ein kurzweiliges Abenteuer, das euch bei einigen Rätseln an eure Frustgrenzen treibt.

Unsere Wertung: 70 % (Zum Anna Test)

Metascore: 75

Ninja Senki DX (PS Vita / PS4)

In charmanter Pixelgrafik steuert ihr in Ninja Senki DX einen blauen Ninja, der sich in bester Mega-Man-Manier durch schwere Jump-'n'-Run-Passagen quält. Der Titel macht den Eindruck, direkt aus der NES-Ära auf eurer PS4 gelandet zu sein. Ein fetziger Soundtrack rundet die Erfahrung ab. Ninja Senki DX ist genau für die Spieler unter euch, die sich eine Fortsetzung des Capcom-Klassikers wünschen, momentan aber mit leeren Händen dastehen.

Unsere Wertung: --

Metascore: 64

TorqueL (PS Vita / PS4)

Ein absolut abgefahrenes Puzzle-Abenteuer erwartet euch in TorqueL. Ihr steuert ein Männchen in einem Viereck über verschiedene Hindernisse und versucht, das Ende des Levels zu erreichen. Da ihr durch den Käfig um euch herum jedoch nicht sehr beweglich seid, erhaltet ihr die Möglichkeit, die vier Seiten des Käfigs zu erweitern. Somit steuert ihr nicht nur mit dem Analog-Stick, sondern auch mit den farbigen Tasten eures Controllers, die jeweils einer Seite des Würfels zugewiesen sind. Eine Kopfnuss jagt die nächste.

Unsere Wertung: --

Metascore: --