Games with Gold vs. PS Plus

Die letzte Runde Gratisspiele im Jahr 2016. Im Dezember warten zwar noch einige große Titel darauf, von euch gespielt zu werden, trotzdem solltet ihr als Abonnent einen Blick auf das kostenfreie Angebot aus dem PlayStation-Plus- beziehungsweise Games-with-Gold-Programm werfen. Wir stellen euch alle Titel der beiden Dienste vor und küren den ultimativen Sieger.

Folgende Spiele erhaltet ihr im Zuge des PlayStation-Plus-Programms:

In dem Action-Strategie-Spiel des kleinen Indie-Studios Klei Entertainment, das auch hinter Don't Starve steckt, übernehmt ihr die Kontrolle der Agenten der Invisible Inc. Eure Aufgabe ist es, in die gefährlichsten Großkonzerne der Welt einzudringen. Dabei werden die Karten jedes Mal zufällig generiert, weshalb ihr im Grunde immer neue Strategien austüfteln müsst, um in fünf verschiedenen Modi an das ganz große Geld zu kommen.

Unsere Wertung: --

Metascore: 82

Wenn alternative Enden der perfekte Anreiz für euch sind, ein Spiel mehr als einmal anzurühren, dann ist Stories: The Patch of Destinies genau das Richtige für euch. Satte 24 alternative Ausgänge der Handlung erwarten geduldige Probierer. Bei jedem Start gilt es, fünf Level durchzuspielen und vier Entscheidungen zu treffen. Die Konsequenzen variieren stark und nehmen oft unvorhersehbare Wendungen. Nach und nach könnt ihr euch in der Haut vermenschlichter Tiere zu dem einen, wahren Happy End vorarbeiten.

Unsere Wertung: --

Metascore: 73

Hyper Void (PS4 / PS3 / PS Vita)

Zum ersten Mal bedient Sony mit Hyper Void die Besitzer eines PlayStation-VR-Headsets. Das Virtual-Reality-Spiel orientiert sich an Rez Infinite und Tempest 2000 und wird mit elektronischer Musik und knalligen Farben in röhrenartigen Kursen ähnlich präsentiert. Am 6. Dezember könnt ihr euer teures Zubehör mit der kostenlosen Software füttern.

Unsere Wertung: 87 %

Metascore: 70

Tiny Troopers Joint Ops (PS4 / PS3 / PS Vita)

Im Action-Strategie-Spiel Tiny Troopers verschlägt es euch in verschiedene Krisengebiete, wo ihr feindliche Comic-Soldaten abschießt, Zivilisten befreit und Fahrzeuge sowie Gebäude hochjagt. Am Ende zählt nur der Sieg, der aufgrund der knappen Ressourcen aber jede Menge Planung verlangt. Auch wenn Tiny Troopers auf den ersten Blick nach einem Multiplayer-Titel aussieht, ist es ein reines Singleplayer-Spiel.

Unsere Wertung: --

Metascore: 65

Auf und ab. Das ist das zugrunde liegende Prinzip von VVVVVV. Der bewusst auf altmodisch getrimmte Geschicklichkeitstest von NICALiS mit knüppelhartem Schwierigkeitsgrad lässt euch mit der Schwerkraft spielen. Um Dutzende Räume zu durchqueren, müsst ihr euch abwechselnd vom Boden oder von der Decke anziehen lassen und dadurch Hindernissen ausweichen. Klingt leicht, verlangt euch aber ein brutales Maß an Präzision ab. Das in Kombination mit einem eingängigen Chiptune-Soundtrack macht VVVVVV zu einem Geheimtipp.

Unsere Wertung: 85 % (zum VVVVVV Test)

Metascore: kein Score; 83 (3DS-Version)

Color Guardians (PS4 / PS Vita)

Wer auf schnelle Sidescroller und Cartoon-Charaktere steht, für den lohnt sich möglicherweise der Download von Color Guardians. Im Kern steckt dieselbe Idee wie hinter De Blob. Ziel ist es, die Welt wieder mit Farbe zu füllen. Das Prinzip ist leicht zu lernen und schwer zu meistern. Als Endless Runner müsst ihr im richtigen Moment Hindernissen ausweichen, gleichzeitig aber auf eure Farbe und die der Barrieren achten. Multitasking ist angesagt.

Unsere Wertung: --

Metascore: 62