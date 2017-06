Games with Gold

Kriegen wir ein zusätzliches kostenloses Spiel zur E3? Ein britischer reddit-User hat ein Foto gepostet, auf dem ein eindeutiger Hinweis darauf zu finden ist. So soll es für Games-with-Gold-Nutzer demnächst ein Bonusspiel im Wert von 14 britischen Pfund geben.

Auf reddit hat ein User ein Foto vom Dashboard seiner Xbox One gepostet, auf dem die Rede von einem Bonusspiel im Wert von 14 Pfund die Rede ist. Welches dies sein wird und wann es verfügbar ist, ist unklar. Sehr wahrscheinlich scheint aber, dass Microsoft auf seiner E3-Pressekonferenz morgen bekannt geben wird, was es damit auf sich hat.

Die Pressekonferenz beginnt am Sonntag um 23 Uhr. Ihr könnt sie live bei uns verfolgen und euch dabei aus erster Hand über neue Infos zur Xbox Scorpio, State of Decay 2, Sea of Thieves und alle anderen Spiele und Neuankündigungen informieren.

Sei live dabei: Alle E3-Pressekonferenzen, Spiele, Neuankündigungen