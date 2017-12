Games with Gold in Deutschland mit Änderung

Bereits vor einigen Tagen hatte Microsoft die Games with Gold für Inhaber einer Gold-Mitgliedschaft bei Xbox Live im Januar 2018 bekannt gegeben. In Deutschland gibt es jedoch eine Änderung.

Mit The Incredible Adventures of Van Helsing III, Zombi, Tomb Raider: Underworld und Army of Two wurde vor einigen Tagen bereits das Januar-Line-up der Xbox Live Games with Gold seitens Microsoft bestätigt. Wer in Deutschland lebt und mit einem solchen Account sein Abo bezahlt, der wird aber mit einer Änderung leben müssen.

Army of Two steht nämlich in hiesigen Gefilden weiterhin auf dem Index, so dass ihr auf das kooperative Action-Spektakel leider Gottes verzichten müsst. Microsoft sorgt natürlich für Ersatz und hat nun das veränderte Line-up bestätigt. Statt Army of Two gibt es stattdessen A Kingdom for Keflings. Im Aufbau-Strategiespiel müsst ihr den Keflings beim Ausbau ihrer Siedlung helfen, wobei euch im Spielverlauf auch immer neue Gebäude zur Verfügung stehen werden.

A Kingdom for Keflings gibt es in Deutschland vom 16. bis 31. Januar für die Xbox 360. Wie gewohnt ist das Spiel abwärtskompatibel und lässt sich dann auch auf der Xbox One zocken.

Nicht betroffen sind übrigens Spieler aus Österreich und der Schweiz: In den weiteren deutschsprachigen Ländern gibt es statt A Kingdom for Keflings weiterhin das Action-Spektakel Army of Two, da dieses ja nur in Deutschland auf dem Index steht.