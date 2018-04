Der April hat zwar noch einige Tage übrig, dennoch hat Microsoft bereits das Mai-Line-up für Gold-Mitglieder bei Xbox Live bekannt gegeben. Diesmal ist ein richtig dicker Titel am Start.

Wie in den allermeisten Fällen legt Microsoft auch in Bezug auf den kommenden Monat Mai 2018 vor und hat die kostenfreien Spiele via Xbox Live Games with Gold bekannt gegeben, ehe Sony mit dem PS-Plus-Line-up in einigen Tagen nachziehen dürfte. Dabei legen die Redmonder die Messlatte dieses Mal merklich höher.

Der Headliner des neuen Angebots ist Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, der letzte von Hideo Kojima für Konami entwickelte Teil der bekannten Reihe. PS-Plus-Mitglieder durften diesen Titel bereits im vergangenen Oktober kostenfrei beziehen. Das Actionspiel wird es ab dem 16. Mai 2018 auf der Xbox One geben. Zum gleichen Termin gibt es auch SEGAs gelungenen Third-Person-Shooter Vanquish zu ergattern.

Bereits ab dem 01. Mai 2018 bekommt ihr Super Mega Baseball 2 sowie die Xbox-360-Version der SEGA Vintage Collection: Streets of Rage. Wie gewohnt sind die Xbox-360-Spiele dank der Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One spielbar. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass Super Mega Baseball 2 erst am 01. Mai erscheint, so dass Gold-Mitglieder den Titel vom Release weg kostenfrei zocken können.

Einen Trailer zu den neuen Spielen könnt ihr euch anbei ansehen. Noch bis zum Start des neuen Line-ups könnt ihr euch aktuell via Games with Gold noch The Witness, Assassin's Creed: Syndicate und Dead Space 2 sichern. Während es Assassin's Creed noch bis zum 15. Mai gibt, müsst ihr euch für die anderen beiden Spiele sputen, denn diese stehen nur noch bis 30. April bereit.