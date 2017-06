Games with Gold: Die kostenfreien Spiele im Juli

Zum Monatsende kündigt Microsoft die kommenden Games with Gold für den nächsten Zeitraum an. Nun wurden möglicherweise die kostenlosen Spiele für den Juli vorab geleakt.

Dank Games with Gold erhalten Abonnenten von Microsofts Xbox Live Gold jeden Monat jeweils zwei kostenlose Xbox-One- und Xbox-360-Spiele. Bekanntgegeben werden diese traditionell am Ende des vorherigen Monats. Demnach dürfte es bald wieder soweit sein. Allerdings wurden die Games with Gold für Juli möglicherweise nun vorab enthüllt. Demnach sind auf dem Bild oben, das auf Reddit aufgetaucht ist, die angeblichen Gratis-Spiele für den nächsten Monat zu sehen.

Besitzer einer Xbox One dürfen sich im gesamten Juli auf Ubisofts Adventure Grow Up freuen. Zusätzlich steht vom 16. Juli bis 15. August das Indie-Arcade-Spiel Runbow kostenlos zum Download bereit. Für die Vorgängerkonsole wird Kane & Lynch 2: Dog Days im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 15. Juli Teil des Games-with-Gold-Angebots sein. Danach ersetzt LEGO Fluch der Karibik den Action-Titel und kann bis zum 31. Juli kostenlos heruntergeladen werden. Dank der Abwärtskompatibilität stehen die Xbox-360-Spiele wie immer auch Besitzern einer Xbox One zur Verfügung.

Ob die Liste echt ist, lässt sich aktuell noch nicht sagen, weshalb die Angaben mit Vorsicht zu genießen sind. Eine offizielle Bekanntgabe der Games with Gold für Juli dürfte in den nächsten Tagen erfolgen. Im Trailer unten könnt ihr euch noch einmal über die Games with Gold für Juni informieren.

Update: Das Line-up wurde mittlerweile auch offiziell bestätigt.