Die Games with Gold im September

Wie meistens in den vergangenen Monaten legt Microsoft auch dieses Mal wieder vor und hat nun die kostenlosen Spiele via Xbox Live Games with Gold im kommenden Monat September bekannt gegeben.

Wie gewohnt bekommen Abonnenten von Xbox Live Gold auch im September wieder vier kostenlose Vollversionen an die Hand. Dabei handelt es sich um zwei Xbox-One-Titel sowie zwei Spiele für die Xbox 360, die sich dank der Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One zocken lassen.

Vom 01. bis zum 30. September gibt es die Gefängnis-Simulation Prison Architect; dabei übernehmt ihr die Kontrolle über Planung, Bau und Betrieb eines Gefängnisses. Dazu gesellt sich vom 16. September bis zum 15. Oktober mit Livelock ein Twin-Stick-Shooter, der den unendlichen Krieg zwischen den Maschinen thematisiert. In drei mechanischen Fahrgestelltypen dürft ihr zusammen mit bis zu drei Spielern im Koop-Titel antreten.

Das erste neue Spiel für die Xbox 360 ist LEGO Star Wars III: The Clone Wars. Basierend auf der Zeichentrickserie "The Clone Wars" könnt ihr mehr als 20 handlungsbasierte Missionen vom 01. bis zum 15. September bewältigen. Ab dem 16. September bis zum Monatsende gibt es für die Xbox 360 - und damit auch für die Xbox One - anschließend die SEGA Vintage Collection: Monster World, die drei klassische Action-Rollenspiele mit Nostalgie-Faktor umfasst: die Wonder-Boy-Serie.

Xbox Live - Games with Gold September 2018 Trailer Der Trailer stellt euch die kostenlosen Spiele via Xbox Live Games with Gold im September vor.