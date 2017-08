Gold-Mitglieder können im September bei Xbox Live auf neue kostenfreie Spiele zugreifen. Welche das sind, hat Microsoft nun verraten.

Den ganzen Monat über könnt ihr euch für die Xbox One die "Racing Game of the Year Edition" von Forza Motorsport 5 sichern. Mit dem "Top Gear Car Pack" beinhaltet sie zehn zusätzliche Autos, mit denen ihr auf dem Asphalt Gas geben könnt. Außerdem präsentiert sich Forza Motorsport 5 in einer neuen Grafik-Engine.

Im Indie-Spiel Oxenfree könnt ihr euch auf einer geheimnisvollen Insel einem übernatürlichen Mysterium stellen. Oxenfree erhaltet ihr für die Xbox One vom 16. September bis zum 15 Oktober.

Wenn ihr euch aufs Wasser wagt, könnt ihr in Hydro Thunder Hurricane mit Speedbooten über verschiedene Strecken rasen. Hydro Thunder Hurricane ist zwischen dem 01. und dem 15. September für die Xbox One und die Xbox 360 erhältlich.

Am 16. Oktober folgt für die beiden Konsolen Battlefield 3. In dem First-Person-Shooter mit der Frostbite-Engine 2 könnt ihr jede Menge Action erleben und online Gefechte starten. Battlefield 3 gibt es bis zum 30. September.