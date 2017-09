Es ist Herbst. Die Temperatur sinkt allmählich. Gold-Mitglieder erhalten im Oktober neuen Nachschub von Microsoft, um es sich zuhause vor der eigenen Konsole gemütlich zu machen. Welche Spiele via Xbox Live angeboten werden, ist nun bekannt.

Die Console Edition von Gone Home wird im kompletten Oktober für euch verfügbar sein. Ihr könnt euch den Indie-Titel für die Xbox One sichern und vorher unseren Gone Home Test lesen. Außerdem wird ab dem 16. Oktober und bis zum 15. November das Weltraum-Adventure The Turing Test für die Xbox One zur Auswahl stehen.

Wie in jedem Monat gibt es aber auch Spiele für die Xbox 360. Den Anfang macht am 01. Oktober Rayman 3: Hoodlum Havoc HD. Das Jump 'n' Run wird bis zum 15. Oktober für euch erhältlich sein. Dann wird es von dem First-Person-Shooter Medal of Honor: Airborne abgelöst, den ihr euch danach bis zum Monatsende holen könnt. Wie wir die Fortsetzung der weltweit bekannten Videospielreihe im Jahr 2007 bewertet haben, könnt ihr im entsprechenden Medal of Honor: Airborne Test erfahren.

Die Titel für die Xbox 360 könnt ihr dank der Abwärtskompatibilität der Xbox One ebenfalls auf der Konsole starten und genießen. Zu dem gesamten Spieleangebot wurde auch ein Trailer veröffentlicht, den ihr euch unter der News anschauen könnt.