Ein neuer Monat steht bevor und damit auch eine neue Riege an kostenlosen Spielen für Xbox Live Gold-Abonnenten. Microsoft hat die Games with Gold für November 2017 bekannt gegeben.

Vom 1. bis 30. November wird Trackmania Turbo für Xbox One als Teil des Games with Gold-Aufgebots zur Verfügung stehen. Mehr zu dem Arcade-Rennspiel erfahrt ihr in unserem Test zu Trackmania Turbo. Adventure-Fans dürfen sich zudem über Tales from the Borderlands freuen. Das Telltale-Episoden-Spiel, das auf der Ego-Shooter-Rollenspiel-Reihe Borderlands von Gearbox basiert, können sich Xbox-One-Besitzer vom 16. November bis 15. Dezember sichern.

Wie üblich wird das Games-with-Gold-Aufgebot auch im November 2017 von zwei Spielen der Xbox 360 ergänzt. Zum Auftakt kann vom 1. bis 15. November das HD-Remake des Sega-Saturn-Klassikers Nights into Dreams von Sega heruntergeladen werden. Anschließend steht vom 16. bis 30. November das von den Painkiller-Entwicklern, The Farm 51, stammende Ego-Action-Adventure Deadfall Adventures aus dem Jahr 2013 für alle interessierten Xbox-Live-Gold-Abonnenten kostenlos zur Verfügung. Zuvor könnt ihr unseren Test zu Deadfall Adventures lesen.

Dank der Abwärtskompatibilität der Xbox One können die Xbox-360-Spiele auch auf der aktuellen Microsoft-Konsole heruntergeladen und gespielt werden. Einen ersten Eindruck der vier Games-with-Gold-Titeln von November 2017 bietet der von Microsoft veröffentlichte Trailer unterhalb der News.