Die Games with Gold im November

Auch im kommenden Monat November gibt es für Gold-Mitglieder bei Xbox Live natürlich wieder kostenfreien Spiele-Nachschub. Das Line-up hat Microsoft nun bekanntgegeben.

Im November erwarten euch wieder vier Titel, sofern ihr ein Gold-Abonnement bei Xbox Live abgeschlossen habt. Zwei davon sind nativ auf der Xbox One zuhause, zwei weitere auf der Xbox 360, werden jedoch dank Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One spielbar sein.

Für die Xbox One wird vom 01. bis 30. November Super Dungeon Bros. erhältlich sein. Vom 15. November bis zum 15. Dezember folgt dann das Mystery-Adventure Murdered: Soul Suspect.

Auf der Xbox 360 (und auch auf der Xbox One) dürft ihr euch vom 01. bis 15. November auf Monkey Island: Special Edition freuen. In der zweiten November-Hälfte erwartet euch dann Far Cry 3: Blood Dragon.