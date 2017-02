Die Games with Gold im März

Wie gewohnt hat Microsoft wieder den Anfang gemacht und nun die kostenfreien Vollversionen für alle Abonnenten von Xbox Live Gold im kommenden Monat März bekanntgegeben.

Wie Xbox Wire hat Microsoft nun wieder Nägel mit Köpfen gemacht und das Line-up der Games with Gold im kommenden Monat März bekanntgegeben. Dabei dürfen sich Spieler auf Xbox 360 und Xbox One dieses Mal durchaus auf echte Blockbuster freuen.

Im kompletten März steht das Horrorspiel Layers of Fear auf der Xbox One zum Download bereit. Ab dem 16. März bis zum 15. April gibt es zudem Evolve in der Ultimate Edition für die aktuelle Heimkonsole; das Actionspiel war 2014 als bestes Spiel der E3 ausgezeichnet worden.

Auf der Xbox 360 - und dank der Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One - erwartet euch in der ersten März-Hälfte die Vollversion von Borderlands 2. Ab dem 16. März gibt es in der zweiten Monatshälfte außerdem noch das Arcade-Actionspiel Heavy Weapon.

Seid ihr mit dem Line-up für den Monat März zufrieden?