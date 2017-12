Kurz bevor ihr euch in die Weihnachtsfeiertage begebt, hat Microsoft nun bekannt gegeben, auf welche Games with Gold ihr euch im Januar 2018 freuen dürft, wenn ihr über ein Gold-Abo bei Xbox Live verfügt.

Wie gewohnt legt Microsoft vor und hat nun bestätigt, welche Vollversionen im Rahmen einer Gold-Mitgliedschaft bei Xbox Live im kommenden Monat Januar 2018 enthalten sind. Wie sonst auch üblich gibt es wieder zwei Xbox-One-Titel sowie zwei weitere Spiele für die Xbox 360, die dank der Abwärtskompatibilität der aktuellen Konsole auch auf der Xbox One gezockt werden können.

Vom 01. bis zum 31. Januar steht The Incredible Adventures of Van Helsing III auf der Xbox One zum Download bereit. Das finale Kapitel der Action-RPG-Reihe ist mit verbesserten Grafik-Features sogar für die Xbox One X optimiert. Der zweite Titel für die aktuelle Heimkonsole ist Zombi. In den Straßen von London gilt es im Kampf gegen infizierte Zombies ab dem 16. Januar bis zum 15. Februar 2018 zu überleben.

Auf der Xbox 360 wird euch zunächst Tomb Raider: Underworld zur Verfügung stehen. Das Abenteuer von Lara Craft lässt sich vom 01. bis zum 15. Januar herunterladen und auf Xbox One und Xbox 360 zocken. Anschließend gibt es vom 16. bis 31. Januar 2018 dann das Koop-Spektakel Army of Two. Die Aufträge, die ihr zusammen mit einem Freund meistern dürft, führen euch an Schauplätze auf der ganzen Welt, darunter Afghanistan und Südkorea.