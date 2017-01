Wie gewohnt hat Microsoft wieder vorgelegt und nun die Games with Gold im kommenden Monat Februar bekanntgegeben. Seht euch an, welche kostenfreien Titel Abonnenten des Dienstes erwarten.

Wenn ihr Gold-Mitglieder bei Xbox Live seid, dann dürft ihr euch auch im Februar wieder wie gewohnt Vollversionen von einigen Xbox-One- und Xbox-360-Spielen zulegen. Die Xbox-360-Titel sind dank der Abwärtskompatibilität der Xbox One auch auf der aktuellen Microsoft-Heimkonsole spielbar.

Auf der Xbox One dürft ihr den kompletten Februar über die Vollversion von Lovers In A Dangerous Spacetime herunterladen. Im Zeitraum vom 16. Februar bis zum 15. März erwartet euch außerdem Project CARS in der Digital Edition, so dass auch für Rennspiel-Fans etwas geboten ist.

In der ersten Februar-Hälfte steht für Xbox 360 und Xbox One das klassische Adventure Monkey Island 2 in der Special Edition bereit. In der zweiten Monatshälfte ab dem 16. Februar wird der Titel durch Star Wars: The Force Unleashed ersetzt.